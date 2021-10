Irak : Les aînés votent pour les législatives, mais pas les jeunes

Les 5e législatives depuis la chute de l’ancien dictateur Saddam Hussein en 2003 se tiennent ce dimanche dans le pays pétrolier. Le courant sadriste du chiite Moqtada al-Sadr est favori.

Sous le soleil d’octobre, dans les rues désertes de Bagdad pavoisées de calicots électoraux, soldats et policiers sont déployés par dizaines. Car des cellules de l’organisation jihadiste Etat islamique sont toujours actives et les autorités craignent que d’éventuelles manifestations antipouvoir ne dégénèrent.

«Le plus apte»

Si le mouvement de contestation s’est essoufflé et les manifestations ne sont plus que sporadiques, la colère continue de gronder et la crise économique de frapper les Irakiens de plein fouet. Deux jeunes sur cinq sont au chômage et les services publics sont défaillants.