Hockey sur glace : Les Ajoulots appelés à ne pas faire la fête en cas de titre

Le HC Ajoie a l’occasion ce soir de devenir champion de Swiss League. Les autorités lancent un appel à la prudence.

Même s’ils se félicitent de cet événement et souhaitent le triomphe de l’équipe locale, ils sont aussi «unanimes pour constater que ce match représente un risque en matière de santé publique». Le fait que la patinoire soit encore en chantier inquiète d’autant plus les différentes parties. Les autorités demandent donc aux fans de respecter les mesures sanitaires en vigueur, et notamment l’interdiction de se réunir dans l’espace public à plus de 15 personnes.