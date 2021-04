Hockey sur glace - Les Ajoulots réduits au silence

La rencontre intermédiaire (5-0) entre les deux duels à la Swiss Arena semble avoir renforcé les convictions ajoulotes. Et fragilisé celles des Aviateurs. Ce qui explique que la période initiale, équilibrée, n’a débouché sur aucune réussite. Ajoie a produit une réplique défensive identique à celle de mardi. Solide, pugnace, l’arrière-garde a minimisé les chances de but adverses.

Peu de tirs

Et comme Kloten, visiblement encore un peu secoué et peu enclin à se dégarnir, c’est lui aussi affairé à boucler les espaces dans sa zone, les opportunités franches ont été pour ainsi dire inexistantes. Les Jurassiens n’ont d’ailleurs adressé que trois envois cadrés en direction de Dominic Nyffeler en vingt minutes. À plusieurs reprises, ils ont cherché le geste de trop, oubliant l’essentiel. Comme à la 6 e minute, lorsque Stefan Mäder, sur un bon travail préparatoire de Devin Muller, tentait d’effacer le gardien au lieu de prendre sa chance. Ou comme à la 18 e , quand Jonathan Hazen, après avoir passé en revue l’ensemble zurichois, a usé de la même stratégie, sans succès.

C’est finalement sur un coup du sort, malheureux pour le HCA, que la partie s’est débridée à la demi-heure, le centre d’Andri Spiller trouvant le patin du défenseur Anthony Rouiller en cours de route. Ce but contre son camp du défenseur est d’autant plus rageant pour Tim Wolf qu’il venait d’effectuer quelques secondes auparavant un arrêt miraculeux de la mitaine sur une reprise de Jeffrey Füglister. Cette réalisation était ainsi la première concédée par le gardien zurichois de Porrentruy après 125 minutes de jeu (le 5-2 de l’acte I ayant été marqué dans la cage vide).

Impuissants en zone offensive

La performance «Waeberienne» de Wolf n’a donc pas permis d’affecter le moral de Zurichois qui ont clairement pris l’ascendant lors de ce tiers médian, le plus abouti certainement de la série pour eux. Le 2-0 est dès lors tombé comme un fruit mûr trois minutes plus tard de la canne de Niki Altorfer à la conclusion d’un mouvement en trois temps.

Présente mardi lors des deux premières réussites de la soirée, et donc décisive, la deuxième ligne ajoulote – Frei-Frossard-Huber – l’était également sur le 1-0 et le 2-0 de jeudi soir. Mais pas dans le même rôle. Ces deux longueurs de retard ont vite représenté un retard trop conséquent pour être comblé, tant les visiteurs sont apparus impuissants en zone offensive. Et les situations spéciales ont été denrée rare, le jeu de puissance jaune et noir n’a pu entrer en action que lors des 53 dernières secondes. Même à 6 contre 4, rien n’y a fait.