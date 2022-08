Les Alémaniques s’appellent Müller, les Romands… da Silva

Müller, Meier et Schmid: tel est le podium des noms de famille les plus portés en Suisse. On sent la domination alémanique, mais quand on détaille par régions, on voit des différences apparaître. Ainsi, en Suisse romande, exit les noms du coin: ni Pittet ni Rochat à l’horizon: c’est da Silva qui arrive en tête, avec 10’220 porteurs, devant Ferreira, Pereira, dos Santos et Rodrigues. Dix-sept des vingt noms les plus portés en Suisse romande sont d’origine portugaise. Seuls Favre (6e), Martin (8e) et Müller (12e) se glissent dans le top-20.