Imposture : Les Alexa sonnent la révolte contre Amazon

Des parents accusent le cybermarchand de parasiter la vie de leurs enfants en ayant choisi le même prénom pour la commande de ses appareils connectés.

Des petites Alexa sont la cible répétée de moqueries de la part de camarades de classe criant leur nom suivi d’une commande anodine. «Cela a commencé à la cour d’école. Les enfants plus âgés disaient des choses comme «Alexa, joue au disco». Les autres garçons l’ont compris et ont enchaîné avec des ordres», a témoigné à la BBC la mère d’une petite Alexa âgée de 6 ans.

Cas extrême

Une autre mère de famille a détaillé des cas de harcèlements scolaires qui l’ont poussée à faire changer d’école et de prénom à sa fille qui s’appelait Alexa. «Elle a commencé à ne plus vouloir se présenter à l’école à cause de blagues et du retour de bâton. C’était et c’est toujours une enfant, mais les adultes pensaient que c’était normal de se moquer d’elle. C’est terrible. L’école ne l’a pas aidée et lui a dit qu’elle devait développer sa résilience».