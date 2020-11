Réforme constitutionnelle : Les Algériens boudent en masse les urnes

Appelés à entériner une révision constitutionnelle censée fonder une «nouvelle République», les Algériens ont boudé massivement les urnes dimanche lors d’un référendum qui s’est tenu en l’absence du président Tebboune.

Les 61’000 bureaux de vote ont fermé à 19h et on semblait s’acheminer dans la soirée vers une abstention record et un revers cinglant pour le régime. Le taux de participation – seul véritable enjeu du scrutin boycotté par l’opposition – n’était que de 18,44% à 17h, selon Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).