Lausanne/Genève : Les algorithmes font leurs gammes avec Beethoven

L’orchestre romand Nexus interprétera jeudi et vendredi une partition inédite, générée par ordinateur, de la 10e symphonie du compositeur allemand.

Le Lausannois avoue ressentir un peu de pression avant d’aller faire face sur scène au public. «Évidemment, sourit-il, je m’attends à tout. La musique classique est très élitiste et traditionaliste. Il y a plusieurs écoles et je sais bien que ça va déranger certains. Donc on verra!» Pour Guillaume Berney, le chef d’orchestre de Nexus, c’est l’occasion d’apporter de la nouveauté et de contribuer à la recherche musicale.