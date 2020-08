Internet Les algorithmes plus stricts que les modérateurs sur YouTube

En raison de l’épidémie liée au coronavirus, YouTube avait dû se résoudre à faire appel plus souvent aux algorithmes qu’aux modérateurs humains.

YouTube a plus recouru à l’intelligence artificielle depuis l’arrivée du nouveau coronavirus (archives).

Le recours exacerbé à l’intelligence artificielle à cause de coronavirus a conduit YouTube à quasiment doubler le nombre de vidéos retirées au deuxième trimestre par rapport au premier. La majorité d’entre elles concernaient la protection de l’enfance et l’arnaque.

Dans un communiqué publié mardi, la filiale de Google annonce avoir supprimé 11,4 millions de vidéos entre avril et juin 2020, contre 6,1 millions au trimestre précédent. Elle explique avoir dû choisir au début de la crise sanitaire entre une application plus large ou plus restreinte de son règlement.