Suisse: Les algues bleues, mortelles pour les chiens, sont déjà de retour

À Zoug, où le lac est devenu rouge par endroits, on l’a déjà repérée à Noël; elle est maintenant présente dans le lac de Zurich. Elle, c’est une cyanobactérie, dite aussi «sang des Bourguignons». Et elle peut être très toxique quand elle remonte à la surface, en particulier pour les chiens qui peuvent l’ingérer. C’est d’ailleurs sa variante bleue qui avait tué plusieurs toutous ces derniers étés, notamment dans le lac de Neuchâtel en été 2020 et en 2022.