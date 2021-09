Léman : Les algues puantes ont gagné les rives suisses

Repérées le week-end passé du côté entre Publier et Saint-Gingolph, les chrysophycées semblent s’être installées un peu partout dans le lac.

Les premières alertes ont été données dimanche, dans plusieurs communes lémaniques du Chablais français. Entre Publier et Saint-Gingolph, à Yvoire ou encore à Sciez, des nappes verdâtres et malodorantes ont été repérées près des berges. Les analyses des eaux du Léman ont montré qu’il s’agissait de chrysophycées, des algues non toxiques. Les quelques communes qui avaient interdit préventivement la baignade ont donc rapidement levé cette mesure.