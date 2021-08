Commerce : Les aliments bios jugés trop chers en Suisse

Les clients sont toujours plus nombreux à vouloir consommer des produits durables. Or souvent ces denrées sont trop coûteuses pour eux. Pour quelle raison?

L’alimentation durable est importante pour la plupart des Suisses. Mais son prix peut représenter un frein: elle est en effet jusqu’à 50% plus chère que la production traditionnelle, toutes catégories confondues. Malgré l’engouement de la population pour le bio, l’écart de prix reste inchangé depuis 2014. Dans le pays, seule une personne sur cinq est prête à payer ce surcoût, selon une enquête du cabinet de conseils Deloitte, relayée par la «NZZ am Sonntag».

Une des raisons invoquées pour justifier ces tarifs est le fait que les aliments bios coûtent plus cher à produire. Or les frais liés à la production ne sont en général que de 10 à 13% plus élevés, révèle l’étude. La différence serait donc plutôt à chercher du côté des marges des intermédiaires et des détaillants. Le journal dominical a donc demandé aux leader du marché ce qu’il en était. Coop a indiqué que des coûts supplémentaires intervenaient à chaque étape de la production biologique; Aldi a assuré qu’il n’y avait pas de différence entre le bio et le conventionnel tandis que Migros a évoqué des différences marginales, en précisant que la part de marché des produits bio s’élevait à 12% de ses ventes.

Des efforts didactiques

Selon Stefan Vogler, expert en marketing, le fait que les Suisses se détournent du bio tient au fait que, «au supermarché, les denrées bios et conventionnelles sont souvent côte à côte. Le client voit immédiatement la différence de prix et opte pour le meilleur marché.» Pour que cela change, il faudrait éduquer le client pour qu’il comprenne pourquoi les aliments bios coûtent plus cher. «Pour chaque produit, il faut montrer clairement quelles étapes de production sont plus onéreuses et pour quelle raison. L’impact sur l’environnement doit également être mis en avant. Mais pour qu’un plus grand nombre adhère au bio, il faut aussi que les prix baissent», admet le spécialiste.