Conso: Les aliments de base coûtent 20% de plus qu’il y a un an

Consommation : Les aliments de base coûtent 20% de plus qu’il y a un an

Faire les courses pèse toujours plus sur le porte-monnaie. Tamedia AG

On peste à chaque fois au moment de régler ses courses: tout est devenu plus cher avec l’inflation de ces derniers mois. Et ce n’est pas qu’une impression: «le panier de la ménagère» a bel et bien explosé. Si selon l’indice Comparis des prix à la consommation, les biens du quotidien ont augmenté de 3,5% en une année, les aliments de base ont eux renchéri jusqu’à 20%, annonce mardi le comparateur en ligne.

A l’exception de la viande et des produits carnés, la quasi-totalité des aliments de base ont vu leurs prix augmenter nettement plus vite que l’inflation moyenne, souligne Comparis. En mars, la margarine, les graisses et les huiles comestibles coûtaient ainsi 19,9% plus cher qu’il y a un an, le sucre 17%, le beurre 12,2% et le lait, le fromage et les œufs 8,5%. Le pain, la farine, les produits céréaliers, les fruits, les légumes, les pommes de terre et les champignons ont vu eux leurs prix bondir de 7 à 9%.

«La hausse des prix de l’énergie, des produits de fourrage et des engrais, combinée aux pertes de récolte, entraîne la flambée de prix de l’alimentaire. Et ces derniers ne risquent pas de baisser de sitôt», prévient Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis.

Les aliments de base sont toujours plus chers.

Carburant à la baisse

En revanche, il y a un an, il fallait payer bien plus cher pour le carburant. Selon l’analyse de Comparis, son prix a chuté en mars de 7,4% sur un an. Les prix des prestations de santé enregistrent, elles, la seconde plus forte baisse, soit –3,6%. «C’est principalement le volume des prestations de santé assurées qui est responsable de la hausse continue des primes d’assurance maladie, et non les prix», rappelle Dirk Renkert. Les prix des télécommunications (-3,4%), des médicaments (-2,4%) et des appareils non électriques pour soins corporels (-2,3%) ont également baissé.

La comparaison des régions linguistiques révèle enfin que la Suisse alémanique a connu l’inflation la plus élevée par rapport à l’an passé, soit 3,6%. Le renchérissement le plus bas a été enregistré en Suisse italienne (3,3%). Mais en comparaison internationale, la Suisse s’en sort bien. Selon Eurostat, les prix ont augmenté de 9,9% dans l’ensemble de l’UE.

Les vacances toujours plus chères Outre les aliments de base, d’autres produits ont renchéri en mars. Ainsi les vêtements pour femmes et hommes ont augmenté de 5%. Mais ce sont les prix des transports aériens qui ont connu la plus forte hausse: ils ont enregistré une hausse de 9,8% (février: +28,8%). Les voyages à forfait ont aussi grimpé de 7%. Ainsi, pour le 2e mois consécutif, les vacances se sont nettement renchéries, en raison notamment de la saisonnalité, souligne Comparis qui prévoit des prix toujours plus élevés.