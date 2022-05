Consommation : Les aliments pour enfants sont trop sucrés, trop salés et trop gras

Une enquête de l’Alliance des organisations de consommateurs montre que 94% des produits destinés aux enfants contiennent trop de sucres, de sel et/ou de matières grasses.

Cette enquête a répertorié «tous les produits boulangers et laitiers, céréales de petit-déjeuner, boissons, snacks, etc. dont l’emballage à l’univers enfantin cible spécialement les plus jeunes», explique la FRC dans un communiqué de presse. Au total, 344 produits vendus par Coop, Migros, Aldi et Lidl ont été analysés «pour savoir s’ils correspondaient au profil nutritionnel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) désignant des aliments suffisamment équilibrés pour être promus auprès des enfants».