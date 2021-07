Rugby : Les All Blacks porteront le logo d’Ineos, Greenpeace s’insurge

La Fédération néo-zélandaise de rugby a signé avec Ineos, le géant britannique de la chimie et du pétrole, un contrat de parrainage, aussitôt dénoncé par l’ONG Greenpeace.

Ineos est très présent dans le sport en Europe. La société est notamment propriétaire de deux clubs de football (le FC Lausanne-Sport et l’OGC Nice), de l’équipe cycliste Ineos Grenadiers et est actionnaire de l’écurie Mercedes qui domine la Formule 1 depuis 2014. Spécialiste des produits chimiques, pétrochimiques et des polymères, l’entreprise dont le siège est à Rolle (VD) a signé un contrat de six ans qui lui permettra notamment d’apposer son logo sur les shorts des équipes masculines et féminines des All Blacks. Ce partenariat prévoit 8 millions de dollars néo-zélandais (un peu plus de 5 millions de francs), chaque année pour la Fédération néo-zélandaise de rugby (NZR), et cela à partir de 2022, selon la presse locale.