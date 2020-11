Rugby : Les All Blacks ont rendu hommage à Maradona

Avant le traditionnel haka, le capitaine néo-zélandais Sam Cane a déposé dans le cercle central un maillot noir frappé du No 10 et du nom de Maradona.

