Coronavirus : Les Allemands pourront déduire le télétravail de leurs impôts

Les spécialistes des finances des deux partis au pouvoir sont tombés d’accord: chaque jour passé à bosser à la maison pourra faire l’objet d’une déduction de 5 euros, avec un plafond qui devrait avoisiner les 500 euros.

Pour les responsables allemands, le télétravail induit des charges supplémentaires, notamment en chauffage et en électricité.

Le gouvernement allemand prépare une déduction fiscale forfaitaire pour les salariés contraints au télétravail à cause de la pandémie, afin de compenser les frais occasionnés, a indiqué lundi à l’AFP un responsable des conservateurs bavarois. Au terme de discussions, les spécialistes des finances des deux partis de la coalition au pouvoir, les chrétiens-démocrates (CDU) et les sociaux-démocrates (SPD), ont trouvé un accord: les salariés pourront ôter 5 euros par jour de travail à domicile, avec un plafond fixé à 500 ou 600 euros par an,