COP27: Les Allemands se disent «surveillés» par les Egyptiens

COP27 : Les Allemands se disent «surveillés» par les Égyptiens

L’Égypte entendait briller sur la scène diplomatique internationale avec la COP27. Or, après une semaine de sommet, le pays est sous le feu des critiques des défenseurs des droits humains, tant sur sa répression de l’opposition depuis des années que sur sa gestion de la liberté de manifester et de s’exprimer à la COP27.

«Les caméras sont toujours braquées sur les visages»

«Quand on réserve une salle pour des réunions de discussions de la société civile, les caméras du soutien technique sont toujours braquées sur les visages des participants», a-t-elle rapporté. «C’est inhabituel et inutile (…) et on ne peut pas écarter la possibilité que tout soit enregistré.» Déjà Human Rights Watch (HRW) s’était inquiété que l’application COP27 des autorités égyptiennes puisse enregistrer les informations des téléphones des participants.