Pandémie : Les Allemands seront «vaccinés, guéris ou morts» à la fin de l’hiver

Le ministre de la Santé Jens Spahn a martelé sa préconisation d’être vacciné. Angela Merkel a, elle, parlé de «situation dramatique», face à la recrudescence du virus.

«Vraisemblablement à la fin de l’hiver, comme on le dit parfois avec cynisme, chacun ou presque sera vacciné, guéri ou mort» en raison de la propagation du variant Delta «très, très contagieux», a jugé Jens Spahn.

L’Allemagne, tout particulièrement les régions du sud et de l’est, est frappée de plein fouet par une nouvelle vague de contaminations que les experts et les responsables politiques attribuent notamment à un taux de vaccination (68%) parmi les plus faibles de l’Europe occidentale.