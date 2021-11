Taux directeurs : Les Allemands subissent l’inflation et vilipendent la BCE

Les prix flambent dans la première économie européenne où l’inflation atteint 5%, du jamais-vu depuis 30 ans.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est affublée par le quotidien à grand tirage «Bild», du sobriquet de «Madame Inflation», qui «porte des vêtements Chanel» mais «se moque du sort des retraités, salariés et épargnants».

Au sein de son ménage urbain à la recherche d’un habitat plus grand, après la naissance de jumeaux, la mère, Lena Wendland, se dit «confrontée aux prix élevés du logement» qui «font un peu peur».

Energie, fruits, légumes et autre pâte à papier sans parler des loyers, les prix flambent en Allemagne, comme dans la plupart des pays européens, avec pour résultat une inflation avoisinant 5% en rythme annuel, du jamais-vu depuis près de 30 ans.

Du coup, la presse populaire tire à boulets rouges sur la Banque centrale européenne, dont la politique des taux maintenus au plus bas – pour soutenir l’économie – est traditionnellement perçue en Allemagne comme une cause de la hausse des prix et de la «ruine» des épargnants.