JO 2022 - Les Allemands ulcérés par les «conditions de détention» de ses «covidés»

Dirk Schimmelpfennig, chef de mission des Allemands en Chine, a sévèrement critiqué les conditions de quarantaine de sa star aux trois titres olympiques en combiné nordique et de deux de ses compatriotes, dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frenzel, ainsi que ses compatriotes Terence Weber et Nolan Seegert, avaient été testés positifs au coronavirus à leur arrivée en Chine. Ils ont été ensuite isolés, comme nombre d'arrivant à Pékin. Tout trois son asymptomatiques.

Selon la délégation allemande, les lieux de la quarantaine impérative de leurs athlètes sont loin des standards promis. Leur logement, notamment, n'est pas assez grand. Schimmelpfennig a en outre demandé au Comité internationale olympique que ses sportifs puissent «bénéficier de conditions d'hygiène acceptable» et de la capacité de «se nourrir régulièrement». Il a aussi exigé une plus grande fiabilité des tests PCR réalisés par les Chinois.

Le patineur artistique Seegert pourra bientôt emménager dans «une pièce plus grande», où il disposera d'une meilleure connexion internet, qui lui permettra enfin de communiquer avec le monde extérieur avec moins d'interférences, ainsi que de plus d'espace pour installer les équipements nécessaires à garder la forme. L'équipe nationale allemande de hockey sur glace a spontanément offert sa volonté d'aider et a fourni à Seegert de quoi faire passer le temps un peu plus vite.