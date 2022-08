Suisse: Les allergiques aux pollens ont particulièrement souffert en 2022

Nombreuses sont les personnes allergiques aux pollens. Et le nombre de personnes touchées par ce mal pourrait augmenter au fil des ans. «L’OMS estime que si rien n’est fait pour enrayer le réchauffement climatique, 50% de la population sera allergique en 2050», avait indiqué Jocelyne Just, pédiatre allergologue et pneumologue à l’hôpital Trousseau à Paris en mai dernier. Selon elle, les pollens sont de plus en plus agressifs du fait du réchauffement. La hausse des températures entraîne en effet une production de pollens plus importante des végétaux, selon la spécialiste.