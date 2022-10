Les alliés de l'Ukraine cherchent à renforcer sa défense antiaérienne 

Guerre en Ukraine : Les alliés de Kiev cherchent à renforcer sa défense antiaérienne

«Certains Alliés ont fourni de tels systèmes de défense», a-t-il souligné. «Mais les Ukrainiens ont besoin de plus. Ils ont besoin de différents types de défense aérienne, à courte portée, à longue portée, de systèmes contre les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones. Différents systèmes pour différentes tâches», a-t-il expliqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé la création d’un «bouclier» anti-aérien au dessus de l’Ukraine.

«Répondre aux besoins urgents»

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a assuré que les alliés continueraient à «renforcer les capacités de défense de l’Ukraine pour répondre aux besoins urgents d’aujourd’hui et à long terme. Nous allons chercher des obus, voir comment répondre aux besoins de défense antiaérienne et antimissile des Ukrainiens», a-t-il précisé à quelques journalistes.

Longs délais de livraison

Les alliés de l’Ukraine hésitent à fournir à l’Ukraine leurs systèmes les plus avancés, car ils en ont eux-même des quantités limitées, reconnaissent des diplomates. La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a néanmoins confirmé à son arrivée qu’un premier système de défense allemand de dernière génération Iris-T avait été livré à l’Ukraine. «L’an prochain, trois autres de ces systèmes de défense antiaérienne suivront.»

Ils en promis six de plus, mais là aussi, ce sont des équipements qui doivent être commandés à l’industrie de défense et leur livraison pourrait ne pas intervenir avant deux à trois ans.