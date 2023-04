ONU: Les alliés de Kiev dénoncent le «cynisme» russe

«En organisant ce débat, la Russie essaie de se présenter comme un défenseur de la Charte de l’ONU et du multilatéralisme. Rien n’est plus loin de la vérité, c’est cynique», a dénoncé l’ambassadeur européen Olof Skoog, entouré par les représentants des 27 pays de l’Union européenne.

Le système des Nations Unies «en profonde crise», selon Moscou

Dans la note de cadrage envoyée aux États membres, la Russie dénonce l’«ordre mondial unipolaire qui s’est installé» après la fin de la guerre froide, «menaçant l’efficacité et la stabilité du système des Nations Unies». «Aujourd’hui, une autre transformation systémique est à l’œuvre: l’ordre mondial unipolaire atteint naturellement ses limites et décline rapidement, tandis qu’émerge un nouveau système multipolaire», ajoute le texte.

Le système des Nations Unies «vit une profonde crise», a estimé Sergueï Lavrov devant le Conseil de sécurité, accusant les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, d’en être responsables. «Cela ne concerne pas seulement l’Ukraine. Cela concerne la façon dont les relations internationales continueront à être dessinées par l’établissement de consensus solides, sur la base d’un équilibre des intérêts ou par l’avancée agressive et explosive de l’hégémonie de Washington», a-t-il déclaré.

L’invasion de l’Ukraine, en «violation» du droit international

Assis aux côtés de Sergueï Lavrov, le secrétaire général de l’ONU a, lui, dénoncé sans ambages l’invasion de l’Ukraine, «en violation» du droit international et de la Charte de l’ONU. «L’invasion russe de l’Ukraine, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international, provoque une souffrance massive et la dévastation du pays et de sa population, ajoutant au bouleversement économique mondial causé par la pandémie de Covid-19», a déclaré Antonio Guterres.