Russie : Des alliés de Navalny assignés à résidence avant des manifestations

Plusieurs partisans d’Alexeï Navalny n’ont plus le droit de quitter leur domicile sur ordre des autorités russes alors qu’une journée de protestation pour réclamer la libération de l’opposant est prévue dimanche.

Perquisitions

Les manifestations samedi dernier pour appeler à la libération d’Alexeï Navalny, également réclamée par l’UE et les États-Unis, ont rassemblé des dizaines de milliers de Russes et ont débouché sur plus de 4000 interpellations et une vingtaine d’affaires pénales qui pourraient entraîner de lourdes peines d’emprisonnement.