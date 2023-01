Guerre en Ukraine : Les alliés échouent à s’entendre sur des livraisons de chars lourds à Kiev

Les forces occidentales étaient réunies ce vendredi en Allemagne pour décider de l’envoi d’armes lourdes à l’Ukraine. Mais Berlin temporise et n’a pas encore donné son accord.

Les alliés de l’Ukraine ne sont pas parvenus vendredi à s’entendre sur la livraison de chars lourds, douchant les espoirs de Kiev qui les réclame instamment. Le gouvernement ukrainien va devoir désormais attendre d’autres discussions, et un feu vert de l’Allemagne. Les Allemands «n’ont pas pris leur décision sur les chars Leopard», a sobrement déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à l’issue d’une réunion des Occidentaux sur la base américaine de Ramstein, en Allemagne.

Les attentes de Kiev étaient fortes avant cette rencontre d’une cinquantaine de pays destinée à coordonner l’aide militaire des alliés contre l’invasion russe. Selon les experts, des chars lourds modernes et de conception occidentale seraient un avantage crucial pour Kiev dans les batailles qui s’annoncent dans l’est de l’Ukraine, où la Russie reprend l’offensive après avoir subi de lourds revers cet hiver.

Berlin se défend de bloquer la décision

La Pologne et la Finlande ont proposé de livrer des chars Leopard, de fabrication allemande, mais tout envoi de tels armements doit recevoir le feu vert de Berlin qui y rechigne à ce stade. Mais sur ce sujet épineux, «les positions sont loin d’être aussi homogènes qu’on pourrait le penser», a assuré en marge de la réunion le nouveau ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. Ce dernier a toutefois assuré que Berlin agissait et lançait un inventaire des stocks de Leopard dont disposent son armée et l’industrie.