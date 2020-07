Entre 2000 et 2014

Les Alpes ont perdu un cinquième de leur masse glaciaire

Selon une récente étude, 22 kilomètres cubes de glace ont fondu entre 2000 et 2014 dans les Alpes à cause du réchauffement climatique.

Depuis le début de l’an 2000, les Alpes ont perdu 17% de leur masse glaciaire, soit près d’un cinquième. Rien que les plus grands glaciers situés sur sol bernois ont perdu 4,8 gigatonnes de glace entre 2000 et 2014. C’est ce qui ressort d’une récente étude de l’Université Friedrich-Alexander à Erlangen-Nürnberg (All). Les chercheurs ont pris ont compte les changements en termes de superficie et d’épaisseur des glaciers sur une période de quatorze ans. Leurs résultats viennent d’être publiés dans le magazine scientifique «Nature Communications».