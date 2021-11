Destinations les plus populaires pour 2022 - Les Alpes suisses détrônent Bali et Majorque

En privilégiant les pays voisins ou la Méditerranée, les Suisses se sont montrés plutôt prudents, en été et en automne de cette année. Or les perspectives s’annoncent bien différentes pour l’année prochaine, annonce ebookers.ch dans un communiqué.

Si la majorité des Suisses a choisi de rester en terrain connu pour profiter de la saison de ski, les vacanciers prévoient également de partir plus loin. Miami, Bali et Phuket, des destinations qui n’étaient plus demandées depuis un certain temps, figurent à nouveau parmi les dix les plus prisées.