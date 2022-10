Environnement : Les Alpes suisses, nouvel eldorado de l’énergie solaire

Sept fournisseurs d’électricité investissent pour développer le photovoltaïque en altitude, bien plus productif en hiver que sous le brouillard du Plateau.

Parc solaire flottant sur le lac des Toules (VS).

Installer des panneaux solaires dans les Alpes suisses semble attirer toujours davantage d’investisseurs. Un nouveau groupe d’intérêt a vu le jour sous le nom de IG Solalpine. Sept «grands fournisseurs» d’électricité de Suisse alémanique et du Tessin ont déjà signé un contrat avec cette entité qui vise à construire des centrales solaires dans les Alpes, fait savoir la «NZZ am Sonntag». Les ambitions d’IG Solalpine doivent compléter les deux grands projets envisagés en Valais, à Grengiols et sur la commune de Gondo.