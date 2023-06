Vacances en Suisse: Les alpinistes partent à l’assaut du Chameau

«Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.» En 2009, les 26 guides de montagne qui se tenaient en ligne sur le sommet du Grand Chameau, une aiguille du col de la Furka, ont peut-être pensé à cette parole du Christ. Les grimpeurs chevronnés n’étaient pas là pour prier, mais pour une publicité Mammut (vidéo ci-dessous), société suisse spécialiste du matériel d’alpinisme. L’exercice consistait à démontrer la solidité des cordes et autres mousquetons. Les photographies de Robert Boesch ont été largement diffusées dans notre pays et à l’étranger. Elles ont contribué à la notoriété du site.

À côté du Grand (2937 m) se trouve le Petit Chameau (2907 m). L’ascension des deux formations rocheuses est réservée aux alpinistes expérimentés (escalade de niveau 6a+). Le commun des mortels se contente de les observer depuis les abords de la Sidelenhütte. On atteint facilement la cabane depuis la route du col. Elle se situe à 2279 m d’altitude. De là, on aperçoit des sommets, le Schildchrötligrat, juste derrière, et même la Hannibalturm un peu plus loin.

La Sidelenhütte est la plus haute cabane du canton d’Uri Fabio Zingg/thealpinistsproject.ch

Une zone d’entraînement à l’escalade se trouve juste à côté de la Sidelenhütte. Avec ses 19 parcours, tout le monde y trouvera son compte, même les enfants. Le matériel d’escalade n’est toutefois pas fourni.

Ce lieu sauvage est étonnant: on a l’impression d’évoluer, loin du monde, dans le décor d’un film d’aventure dont on est le héros. La randonnée autour des deux aiguilles dure trois quarts d’heure. Après quoi on va se reposer sur la terrasse de la cabane et rêver face au panorama unique dont se régalent les courageux qui ont vaincu le Grand et le Petit Chameau.