Suisse : Les alternatives végétales de plus en plus plébiscitées

La Coop a publié son «Plant Based Food Report». Les résultats dévoilent que 27% des personnes interrogées ont déclaré consommer plusieurs fois par mois des alternatives végétales à la viande, au lait et au fromage».

Coop a publié ce lundi l’édition 2022 du «Plant Based Food Report», une étude sur l’alimentation à base de plantes en Suisse. Et les résultats présentés dans un communiqué de presse montrent que «27% des personnes interrogées ont déclaré consommer plusieurs fois par mois des alternatives végétales à la viande, au lait et au fromage».

Les individus consommant plusieurs fois par mois des produits de substitution végétaux sont appelés substitariens, Et il semble que ce mode de consommation gagne du terrain en Suisse. Les résultats détaillés du rapport de la Coop dévoilent que «24% des interrogés optent de temps en temps pour ces alternatives aux produits d’origine animale et que 51% des Suisses ont déjà essayé des produits de substitutions véganes». La majorité des substitariens expliquent ce choix, «afin de préserver l’environnement», dévoile le communiqué.

De plus, il existe des différences régionales: «Les 15 premières commune en termes d’achat de produits pour chacune des trois catégories de substituts (viande, lait et fromage) se trouvent en Suisse alémanique, à une seule exception près. Dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, d’Uri et d’Appenzell, on ne trouve que rarement des produits de substitution de viande dans le panier des consommateurs. En revanche, les Appenzellois sont les plus grands consommateurs de substituts de lait, aux côtés des habitants de Bâle, de Zoug et de Zurich.»