Thaïlande : Les amateurs de cannabis fêtent une première victoire

Les Thaïlandais peuvent désormais cultiver, vendre et consommer du chanvre. L’usage récréatif reste en revanche prohibé.

Mais les autorités, qui cherchent à s’emparer d’une part du lucratif marché des aliments et médicaments à base de cannabis, ont progressivement assoupli les textes, ces dernières années. Après avoir légalisé son usage thérapeutique en 2018, le gouvernement a retiré le 9 juin, la plante de sa liste des stupéfiants. Les Thaïlandais peuvent désormais la cultiver, la vendre et la consommer dans des produits alimentaires.

«Tout simplement incroyable»

Ces derniers doivent contenir moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC), la molécule qui donne à la marijuana ses effets psychotropes. Et, contrairement à l’Uruguay et au Canada, l’usage récréatif reste interdit, exposant toujours le contrevenant à des amendes, voire à des peines de prison. Les partisans de la légalisation du cannabis, qui participaient, ce week-end, à un festival au bord d’un lac à l’ouest de Bangkok, se félicitent toutefois de cette étape importante.

Prudence

Plusieurs observateurs incitent tout de même, vu le flou actuel des textes, à une grande prudence, notamment les touristes nombreux à revenir dans le royaume, après plus de deux ans de pandémie. Depuis le 9 juin, plus de 3000 prisonniers détenus pour des infractions liées au cannabis ont été libérés, d’après les données du ministère de la Justice.

Et le ministère de la Santé publique a l’intention de distribuer un million de plants de cannabis, afin de booster la culture et au final stimuler le secteur agricole et le tourisme. «Nous devons savoir comment utiliser cette plante», a récemment déclaré le vice-Premier ministre et ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul. «Si la population est correctement sensibilisée, le cannabis est quelque chose de précieux, autant que l’or, et il doit être promu».