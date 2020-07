Suisse

Les ambassades à Ryad et Téhéran toujours ouvertes

Bien que le coronavirus touche durement l'Arabie saoudite et l'Iran, les ambassades suisses dans les deux pays restent ouvertes.

L'Arabie saoudite et l'Iran sont des pays sévèrement frappés par l'épidémie de coronavirus. Récemment, 50 employés de l'ambassade des Etats-Unis à Ryad ont été infectés. Les représentations suisses dans ces deux pays ne sont pas touchées.

Le DFAE a élaboré un concept de protection pour les représentations suisses qui garantit la santé des employés de même que la poursuite des activités. Selon la situation épidémiologique du pays, les représentations travaillent alternativement en équipe et en télétravail. Toutes sont opérationnelles, y compris à Téhéran.

Vacances en Suisse possibles

Avec plus de 230'000 cas d'infection et plus de 2200 décès, l'Arabie saoudite est particulièrement touchée par le coronavirus. Le gouvernement a toutefois assoupli récemment les restrictions à la sortie du pays. Cet Etat compte environ 33 millions d'habitants.