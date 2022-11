Etats-Unis: Les Américains aux urnes pour les élections de mi-mandat

États-Unis : Les Américains aux urnes pour les élections de mi-mandat

Mardi, les élections de mi-mandat, les plus chères de l’histoire du pays, attiraient nombre d’Américains aux urnes. Elles pourraient faire le jeu des républicains.

Getty Images via AFP

Les Américains ont commencé à se rendre aux urnes mardi pour des élections de mi-mandat cruciales qui pourraient donner une majorité parlementaire aux républicains, limiter les pouvoirs du président démocrate Joe Biden pour les deux années à venir et ouvrir la voie à un retour de Donald Trump .

Vote par anticipation

Plus de 40 millions d’électeurs ont déjà voté par anticipation dans le pays pour ce scrutin où la totalité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat et toute une série de postes d’élus locaux sont en jeu. Des référendums sur le droit à l’avortement sont également organisés dans quatre États: la Californie, le Vermont, le Kentucky et le Michigan.