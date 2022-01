Etats-Unis – Les Américains craignent un «effondrement» de leur démocratie

États-Unis : Les Américains craignent un «effondrement» de leur démocratie

Un sondage publié mercredi illustre les profondes divisions aux États-Unis, où 58% des Américains craignent un «effondrement» de la démocratie.

Une large majorité d’Américains considèrent que l’instabilité politique est la plus grande menace contre les États-Unis, où la démocratie pourrait s’«effondrer», selon un sondage paru mercredi, qui confirme la profonde division du pays un an après l’assaut du Capitole par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Selon une enquête de l’Université Quinnipiac, 76% des sondés estiment que l’instabilité politique est la menace la plus grave contre le pays, contre seulement 19% qui citent les pays étrangers adversaires des États-Unis. Les plus inquiets sont les militants ou sympathisants démocrates (83%, contre 66% des républicains) et les 18-34 ans (80%).