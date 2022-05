Etats-Unis: les Américains descendent dans la rue pour défendre le droit à l’avortement

États-Unis : Les Américains descendent dans la rue pour défendre le droit à l’avortement

Quelque 450 cortèges ont été organisés samedi, notamment à Washington, New York, Chicago et Los Angeles, pour protester contre la Cour suprême qui pourrait mettre à mal le droit à l’IVG.

Une marée humaine a envahi les larges avenues de Washington où la Cour suprême envisagerait de remettre en cause l’arrêt historique «Roe v. Wade» de janvier 1973, qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi aux États-Unis pour défendre le droit à l’avortement, menacé par la Cour suprême qui semble prête à revenir en arrière, cinquante ans après sa décision historique de protéger l’IVG. Quelque 450 cortèges sont organisés à travers le pays, dont des grandes marches à Washington, New York, Chicago, Austin et Los Angeles.

«Personne n’a le droit de prendre une décision concernant le corps de quelqu’un d’autre», explique Hanna Williamson, une manifestante de 20 ans à Washington. «Je me bats pour les droits de tout le monde.» Dans la foule, les manifestants tenaient des pancartes roses avec écrit «Pas touche à nos corps», d’autres clamaient «La Cour suprême veut tuer les femmes», «Faites avorter la Cour» et une grande banderole «Nos corps, nos avortements» était placée en avant du cortège.

Le maire de New York a défilé

Dans la capitale, le défilé de plusieurs milliers de personnes doit se terminer devant le bâtiment de la Cour suprême. À New York, le cortège de quelque 3000 personnes était mené par les sénateurs démocrates Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand, ainsi que la procureure de la ville Letitia James. Le maire Eric Adams était également dans la foule (ci-dessous). Ils étaient 5000 à Houston, au Texas, selon les organisateurs et un millier à Louisville, dans le Kentucky, un État conservateur du Sud où seulement deux cliniques de l’organisation Planned Parenthood pratiquent des avortements. Plusieurs milliers de personnes manifestaient aussi à Los Angeles.