Etats-Unis – Les Américains inquiets pour leur démocratie

États-Unis : Les Américains inquiets pour leur démocratie

Un an après l’assaut contre le Capitole, un sondage publié dimanche démontre les profondes divisions qui persistent au sein de la société américaine.

Un an après le violent assaut sur le Capitole, les Américains restent préoccupés pour leur démocratie et près d’un tiers considère que l’usage de la force peut parfois être justifié pour défendre ses idées, selon deux sondages publiés dimanche.

Profondes divisions

«Effort coordonné»

Pour établir son rôle exact et celui de son entourage, la Chambre des représentants à majorité démocrate a mis sur pied une commission spéciale d’enquête qui, malgré l’absence de coopération de ses proches, a procédé à plus de 300 entretiens et collecté des milliers de documents. En six mois, «nous avons découvert des choses qui nous inquiètent, des gens ont essayé (…) de miner l’intégrité de notre démocratie», a déclaré son chef, Bennie Thompson, dimanche sur la chaîne ABC.