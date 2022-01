Appellation d’origine : Les Américains pourront appeler leur fromage «gruyère»

Une décision de justice aux États-Unis permet à des producteurs américains d’utiliser le nom du célèbre fromage suisse, en dépit de l’appellation protégée «Gruyère AOP».

Un tribunal de l’État de Virginie aux États-Unis a récemment rendu une décision qui n’est pas du goût des producteurs suisses de gruyère. Selon une information révélée par «Blick» et relayée, entre autres, dans «La Liberté», il est possible d’appeler un fromage «gruyère» aux États-Unis, car il s’agit, selon la justice de Virginie, d’un nom compris comme étant générique par les consommateurs américains et non lié à une région en particulier.