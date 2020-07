Coronavirus

Les Américains préfèrent écouter le Docteur Fauci plutôt que Trump

Le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses a gagné la confiance du grand public américain. Un récent sondage le place loin devant le président.

Ce médecin de formation était célèbre dans le monde de l’infectiologie et de la lutte contre le sida avant la pandémie, mais peu connu du grand public, et surtout pas politique: il est directeur de l’Institut national des maladies infectieuses depuis 1984.

Aujourd’hui, des figurines sont fabriquées à son effigie et des sondages menés sur lui, aux résultats désobligeants pour le président: 65% des Américains croient les informations qu’Anthony Fauci donne sur le coronavirus, alors que 67% ne croient pas Donald Trump, selon une enquête Quinnipiac.

«Ligne de crête»

Le fils de pharmaciens, fan de thrillers et des films de Jason Bourne, devient maître dans l’art de recadrer poliment son patron, en cultivant son image d’homme de vérité, au franc-parler. «Je marche sur une ligne de crête», disait-il en mars. «Je dis des choses au président qu’il n’a pas envie d’entendre».

Après que le président laisse entendre début mars qu’un vaccin serait disponible d’ici «trois à quatre mois», l’expert précise, dans son accent new-yorkais rocailleux: «Comme je vous l’ai dit M. le président, il faudra un an à un an et demi».