Nouveau Cadillac Lyriq: Les Américains savent faire des voitures électriques à la fois cool et chics

Ailerons arrière, une orgie de chrome et de gros moteurs huit cylindres: même si elle s’efforce depuis des années de se donner une image moderne avec un design cool et anguleux, aucune marque automobile ne représente mieux la vieille Amérique que Cadillac. Cela est désormais voué à changer: avec le Lyriq, les Américains lancent leur première voiture 100% électrique, disponible à partir de 59’990 dollars. On ignore pour l’heure si elle sera également commercialisée en Suisse.

Le crossover repose sur la nouvelle plateforme électrique Ultium. D’une longueur de près de cinq mètres, le Lyriq est équipé de batteries d’une capacité d’un peu plus de 100 kWh permettant une autonomie de plus de 500 kilomètres. À Détroit, on n’a pas non plus lésiné sur la technologie de recharge: à domicile, la puissance de recharge peut atteindre 19,2 kW (en courant alternatif) et 190 kW (en courant continu) sur une prise de recharge rapide.

La transmission intégrale arrive plus tard

Dans un premier temps, la propulsion est assurée par un moteur arrière d’une puissance de 250 kW (340 ch). De quoi faire effectuer au Lyriq un sprint de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. Pour encore plus de punch, il faudra néanmoins patienter jusqu’à l’arrivée du prochain modèle, qui sera équipé d’un moteur supplémentaire à l’avant, augmentant la puissance à 367 kW (500 ch) et offrant une transmission intégrale.

Le nouveau véhicule électrique fait également bonne figure vu de derrière, Cadillac Le point fort dans l’habitacle est sans conteste le grand écran de 33 pouces qui s’étend jusqu’à la console centrale. Cadillac Le coffre a une contenance de 800 litres. En revanche, il n’y a pas de «frunk» (coffre avant). Cadillac

Le tout est emballé dans une carrosserie aux lignes modernes. Les jeux de lumière marquants dans la calandre pleine sont néanmoins le seul élément qui distingue le Lyriq d'un SUV classique. À moins que ce ne soit le toit plat légèrement fuyant et les poignées de portières affleurantes qu'il suffit d'effleurer pour les ouvrir. À l'intérieur, un généreux espace vient gâter les passagers arrière et un cockpit moderne comblent ceux du premier rang. Celui-ci est dominé par un écran de 33 pouces qui s'étend en douceur jusqu'à la console centrale.

Plateforme à la pointe de la technologie, design moderne, système d'infodivertissement sympa et potentiellement meilleur assistant autoroutier du marché à l'heure actuelle: Cadillac a fait du bon travail sur le Lyriq. Les Américains n’ont pas encore officiellement fourni de détails sur les perspectives d'exportation. Ils envisagent par ailleurs d’annoncer, au printemps prochain, comment et avec quels modèles ils veulent «se développer de manière significative» en Europe et augmenter la part des exportations pour profiter de l’essor de l’électrique en Europe. Ce serait un comble si le Lyriq ne parvenait pas à traverser l'Atlantique.