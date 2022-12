Etats-Unis: Les Américains votent en Géorgie, nouveau test pour Biden

États-Unis : Les Américains votent en Géorgie, nouveau test pour Biden

400 millions de dollars

Signe de l’importance et de l’intérêt pour ce duel: près de 400 millions de dollars ont été injectés dans le scrutin, le plus cher des élections de mi-mandat. Quelque 1,9 million de personnes, sur les sept millions d’inscrits, ont déjà voté de façon anticipée. Si ces bulletins pointent vers une plus grande mobilisation démocrate, les républicains eux devraient plutôt voter mardi. Difficile donc de prévoir l’issue de cette course.