Clash à la direction : Les Amis de la Constitution au bord de la disparition, des millions en jeu

Fondé en 2020 et ayant fait aboutir deux référendums contre la loi Covid, le mouvement pourrait mette la clé sous le paillasson, faute de membres du comité.

Les Amis de la Constitution pourraient bien être sur le point de disparaître. Dimanche, sept membres ont annoncé qu’ils allaient démissionner du comité directeur «en raison de divergences irréconciliables», peut-on lire dans le communiqué. Or avec cette démission en bloc, il n’y aura plus assez de membres au sein de la direction pour être conforme aux statuts de l’association.

Des millions en jeu

Il y a beaucoup en jeu: comme le relève le journal zurichois, l’association a des fonds très importants, issus des dons de donateurs. Rien qu’en 2021, elle a engrangé 8,5 millions de francs (à titre de comparaison, le budget annuel des Vert-e-s suisses est d’un peu plus de 2 millions). Fin 2021, elle disposait encore d’actifs pour un peu plus de 2 millions et 10’000 membres avaient déjà payé leur cotisation.