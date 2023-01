Zurich : Les amis des pigeons sortent du bois: «Eux aussi veulent vivre!»

Plusieurs manifestations ont eu lieu à Zurich depuis le début de l’année. Pour quelle cause? Défendre les pigeons des villes. Depuis le 1er janvier, leur donner à manger est interdit. «Cela ne signifie rien d’autre que laisser mourir de faim un animal domestique», dénonce l’association «Pigeons des villes Suisse», comme l’écrit «Watson».

Selon la Ville, environ 16’000 pigeons ont élu domicile à Zurich et produisent 80 tonnes de fientes par année. Le problème, c’est que comme ils mangent ce qu’ils trouvent – souvent des déchets alimentaires – leurs fientes sont blanchâtres et liquides, ce qui peut endommager les bâtiments et potentiellement nuire à la santé des humains.