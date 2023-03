Musique: Les amplis de légende Marshall passent sous pavillon suédois

Sur une photo prise le 22 mars 2011, des amplificateurs de guitare Marshall (à g.) sont utilisés par le guitariste Slash lors d'un concert à Hongkong. AFP

Les amplificateurs pour guitare Marshall, utilisés par les plus grandes icônes du rock, ont annoncé jeudi dans un communiqué leur rachat par l’entreprise suédoise Zound industries, déjà partenaire de la marque britannique, pour former une nouvelle entité nommée «groupe Marshall». Zound Industries, qui distribuait déjà la marque britannique sur ses écouteurs et haut-parleurs depuis 2010, «fera l’acquisition de Marshall Amplification et la famille Marshall deviendra le plus gros actionnaire» du groupe, avec 24% des parts, selon le communiqué conjoint des deux entreprises. Le montant de la transaction «n’est pas rendu public» et le siège du groupe «sera à Stockholm», a précisé à l’AFP une porte-parole de Zound Industries.

Marque de légende

De Jimi Hendrix à Pete Townsend des Who, en passant par Kurt Cobain et Eric Clapton, les plus grands guitaristes (et bassistes) ont fait partie des amateurs du «Marshall sound» dont le créateur, Jim Marshall, est décédé en 2012 à l’âge de 88 ans. Originellement batteur, Marshall était patron d’un magasin de musique londonien et avait commencé à élaborer des amplis dans son garage, avant de lancer en 1962 sa firme d’amplificateurs au logo caractéristique, visibles sur les meilleures scènes du monde entier.

La transaction annoncée jeudi donnera naissance à un groupe au chiffre d’affaires dépassant 360 millions de dollars annuels, et comprend toutes les marques et filiales de Marshall Amplification, y compris Natal Drums, Marshall Records et Marshall Live Agency. «Zound a fait ses preuves en tant qu’entreprise mondiale (...). Avec le groupe Marshall, nous sommes prêts à accélérer notre croissance sur un marché de 100 milliards de dollars», a fait valoir Jeremy de Maillard, directeur général de Zound Industries et du nouveau groupe, cité dans le communiqué.