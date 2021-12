Suisse – Les ampoules LED progressent sur le marché de l’éclairage

Baisse du chiffre d’affaires

L’OFEN précise que «l’analyse 2020 repose sur les données fournies par 139 acteurs du marché suisse de l’éclairage (62 fabricants, 60 grossistes et 17 détaillants)». Pour l’année considérée, ce sont ainsi 21,2 millions d’ampoules et 9 millions de luminaires – dans les deux cas, cela représente 0,5 million de plus qu’en 2019. L’OFEN note encore une baisse du chiffre d’affaires. Celui-ci était de 779 millions de francs en 2019 et de 743,6 millions en 2020.