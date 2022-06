Russie : Les anciens McDo rebaptisés «Vkousno i totchka»

Passés sous pavillon russe, les anciens restaurants de la chaîne de restauration ont changé de nom («Délicieux. Point», en français) et ont ouvert leurs portes dimanche.

«Je suis très fier que l’honneur de développer cette entreprise m’ait été donné. Je suis ambitieux et je prévois non seulement d’ouvrir les 850 restaurants, mais aussi d’en développer de nouveaux», a-t-il ajouté. Alexandre Govor, 62 ans, était jusqu’à présent propriétaire de restaurants McDonald’s sous franchise dans plusieurs villes de Sibérie.

Restaurant «vitrine» à Moscou

Dès dimanche matin, bien avant l’ouverture officielle, des dizaines de personnes se rassemblaient près du restaurant emblématique de la capitale russe, place Pouchkine, l’un des quinze premiers restaurants à accueillir des clients. Lundi, 50 autres restaurants doivent ouvrir leurs portes, selon M. Paroïev, la chaîne prévoyant ensuite la réouverture de 50 à 100 restaurants par semaine à travers le pays. Au menu, la même gamme qu’auparavant: cheese et double cheeseburgers, vaste gamme de glaces et de desserts, mais le Filet-O-Fish s’appelle désormais le Fishburger, le Royal Deluxe s’est transformé en Grand Deluxe et le préfixe McDo ne figure plus sur aucun nom. «Nous avons été obligés de supprimer du menu certains produits car ils font référence directe à McDonald’s, comme le McFlurry et Big Mac», explique Oleg Paroïev.