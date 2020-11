2021 risque d’être une mauvaise année pour les internautes possesseurs d’un smartphone ou d’une tablette un peu datée. La société Let’s Encrypt, qui décerne gratuitement des certificats aux sites web sécurisés utilisant le protocole HTTPS, a annoncé que son partenariat avec la firme IdenTrust, active dans le même domaine, cessera à compter du 1er septembre prochain. Par conséquent, le certificat octroyé par Let’s Encrypt (environ 30% des noms de domaine dans le monde) ne sera plus signé par IdenTrust. Autrement dit, il ne sera plus compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 7.1.1 Nougat ou une version antérieure du système mobile de Google, ce qui représente plus de 30% des appareils Android en circulation.