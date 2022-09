Fribourg: Les anesthésistes aussi seront augmentés

Fribourg : Les anesthésistes aussi verront leur salaire augmenter

Après des mois d’incertitudes, les infirmiers spécialisés en anesthésie seront finalement traités de la même manière que leurs collègues des urgences et soins intensifs.

Les anesthésistes de l’HFR seront payés de la même manière que les urgentistes et spécialistes des soins intensifs.

Justice a été rétablie. Le Conseil d’État fribourgeois a annoncé mardi que les infirmiers anesthésistes du canton seraient, eux aussi, augmentés. Ils passent donc de la classe salariale 19 à la classe 20, avec effet rétroactif au 1er septembre. Il n’y a ainsi plus de différence de traitement avec leurs collègues spécialisés en soins intensifs et en urgences. D’ailleurs, ces trois fonctions seront réunies sous une même appellation: expert en soins diplômé. De cette manière, il n’y a plus de risque que la situation vécue cet été se reproduise.