Téléréalité : «Les Anges» ont trouvé un nouveau lieu de tournage

Après l’annulation de la nouvelle saison prévue à La Réunion, la production des «Vacances des Anges» s’est rabattue sur une autre île.

Les Anges vont pouvoir partir en vacances malgré l’annulation de la saison 4 à La Réunion avant même son commencement. Dix jours après la bagarre ayant opposé un maire et ses proches à plusieurs candidats de l’émission de téléréalité, dont Ricardo et Nehuda , la production a trouvé un nouveau lieu de tournage.

D’après les informations du blogueur Aqababe, les Anges s’envoleront bientôt pour les Caraïbes, et plus précisément pour Saint-Domingue, en République dominicaine. Le début du tournage serait prévu pour le 8 février 2021. Le casting devrait rester le même qu’initialement prévu, sans Nehuda et Ricardo, qui ont été écartés après les événements qui se sont déroulés à Saint-Denis.