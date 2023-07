Inflation en Suisse: les animaux de compagnie toujours plus chers

Le site Comparis a publié ce mercredi son indice sur les prix à la consommation en Suisse. Le pointage du mois de juin fait état d’une inflation moins abrupte depuis ce printemps, mais toujours en hausse de 1,5% par rapport à juin 2022. Si le prix des carburants continue de baisser, les détenteurs d’animaux de compagnie sont les plus défavorisés sur un an.

Au cours des douze derniers mois, les prix des produits pour animaux domestiques ont augmenté de 6%, et les services vétérinaires pour animaux domestiques de 3,6%. «La forte hausse des prix des produits pour animaux domestiques est due à l’augmentation des coûts de fabrication causée par l’explosion des prix des matières premières, de l’énergie et des coûts de transport», déclare Dirk Renkert, de Comparis, dans un communiqué.

Les fournisseurs en profitent?

Le responsable estime que la demande dans ce secteur est restée inchangée et que, par conséquent, «les fournisseurs semblent avoir beau jeu avec les hausses de prix». Dans d’autres pays, la hausse des prix pour les besoins des animaux de compagnie est même plus importante. En France, elle était de 15% sur un an en mars dernier. Une charge financière telle que les abandons sont toujours plus nombreux, constatait France Info.