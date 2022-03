Colombier (NE) – Les animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens ont aussi leur point d’accueil

Après avoir supporté un long périple souvent semé d’embûches pour fuir la guerre en Ukraine, les chiens et les chats des migrants ne sont pas laissés-pour-compte à leur arrivée sur territoire helvétique. À quelques encablures du centre fédéral d’accueil de Perreux à Boudry (NE), le refuge SPA de Cottendart a accueilli deux chiens depuis le début de la semaine et plusieurs places pour héberger d’autres animaux de compagnie ont d’ores et déjà été préparées.